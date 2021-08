Contigo Elche propone un plan de recuperación de plazas de aparcamiento en el espacio urbano

La formación política ilicitana Contigo Elche ha criticado la política municipal de movilidad donde, según afirman en un comunicado hecho público este miércoles, "se están eliminando de forma sistemática plazas de aparcamiento sin ofrecer alternativas a los conductores".

El presidente de CONTIGO Elche, Carlos San José, considera que “no se puede plantear un Plan de Movilidad meramente sustitutivo sin tener en cuenta una alternativa a las familias, a los ilicitanos que tienen que utilizar sus vehículos o al turismo que pretendemos que venga a la ciudad, Hacer carriles bici no debe suponer un castigo a los que necesitan usar el coche, en este sentido el Ayuntamiento debe esforzarse en encontrar esas vías de equilibrio para que los ciudadanos puedan libremente elegir qué tipo de movilidad prefieren.” Además, San José ha indicado que “los que nos desplazamos en bicicleta tampoco estamos contentos con este modelo que desde el Ayuntamiento se está implantando con segmentos inconexos y peligrosos de carril bici que además no unen ningún punto ni facilitan el desplazamiento ni a playas, ni a zonas industriales ni deportivas. Los carriles bici deben responder a otro modelo de movilidad que no sea el modal o el ideológico”

CONTIGO Elche ha registrado una propuesta de configuración de aparcamiento en diferentes calles con el fin de cambiar el estacionamiento de los vehículos y aprovechar así de una forma más eficiente el espacio urbano. En su propuesta señalan que "hay muchas arterias urbanas donde un aparcamiento en batería dotaría de un gran número de nuevas plazas para los ilicitanos, este es el caso de calles como: Eugeni d’Ors, Benicàssim, Avda Ausias March, Avda Menorca, Victoria kent, Clara Campoamor, Reina Victoria, Diagonal, Gabriel Miró o la reordenación del aparcamiento en zonas como del Camí del Pantà". Afirman además que hay otras donde el estudio de los técnicos puede ofrecer garantías de cambio sin que ello afecte al tráfico.