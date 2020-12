El Atleti-Elche será el centro de atención de un macroevento de LaLiga en Shangai

LaLiga ha elegido el partido entre el Atlético de Madrid y el Elche CF, correspondiente a la 14ª jornada de LaLiga, para externalizar su imagen y hacer un activación de sus patrocinadores en China. El próximo sábado 19 de diciembre hay previsto un acto multitudinario en Shangai en el que el centro de atención será el encuentro que ambos equipos disputarán ese día en el estadio Metropolitano, a partir de las 14:00 horas.

Shangai es la ciudad más grande de China, con una cifra que supera los 24 millones de habitantes y está considerada como uno de los núcleos financieros del mundo. Este encuentro se emitirá en directo en multipantalla en el centro de la capital. La ha sido bautizada con el nombre de 'Kick out 2020 This holiday season, we play!'. Los actos estarán organizados por LaLiga, con la colaboración de su patrocinador principal, el Banco Santander.

El evento está previsto desde las 19:30 horas hasta las 23:00 horas. En Shangai hay una diferencia de siete horas más por lo que las actividades previstas en la previa comenzarán novena minutos antes de que se inicie el encuentro y finalizarán cuando el árbitro pite el final del choque entre rojiblancos y franjiverdes.

LaLiga siempre ha velado por abrir las fronteras a su competición con presencia en diferentes países y la visita de influencers internacionales en sus estadios, hecho que ahora no se puede realizar ante la situación derivada de la pandemia del covid-19.