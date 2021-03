Ariadna Ródenas acaba segunda en la primera prueba del Open de España XCO

Ariadna Ródenas Pascual regresó del Gran Premio Ciudad de Valladolid, donde se disputó la primera prueba del Open de España de XCO de mountain bike, con un meritorio segundo puesto en la clasificación Máster-30. La ilicitana sólo fue superada por la actual campeona de España de la categoría, Isabel Montañés Hernández, que le sacó 50 segundos en línea de meta pese a que la corredora de Elche sufrió una caída cuando luchaba por la primera posición. Como detalle, Montañés es una deportista todoterreno y además de su dominio en la bicicleta de montaña, también ha sido campeona de España de esquí de montaña en la Escuela Militar y Operaciones Especiales. Tercera se clasificó la gallega Eva Ortega Aguilar, a dos minutos de Ariadna.

Después de mucho tiempo sin pruebas, el calendario de carreras de la modalidad rally volvió a alzar el telón y esto provocó que cerca de 800 participantes se dieran cita, durante el pasado fin de semana, en Valladolid. Entre ellos se encontraban los dos grandes exponentes del ciclismo ilicitano en este momento: Ariadna Ródenas y Manuel Sánchez Aldeguer, campeón del Mundo Máster-30 en 2018, que finalizó 25º en la clasificación general Elite.

Ariadna destacó el elevado nivel nacional e internacional que se dio cita en los cajones de salida: “Estuvieron presentes la campeona del mundo y la de España. No hay muchas pruebas en estos momentos, debido a la situación que vivimos, y nadie quiso perderse esta primera prueba de rally. El circuito no era muy técnico, pero sí muy exigente, de tierra suelta. Era muy ‘ratonero’ en las curvas y en una de ellas sufrí una caída cuando luchaba por la primera posición. Llevaba mucho tiempo sin correr en rally, que son carreras muy explosivas, y he regresado contenta por las sensaciones y el gran ambiente vivido allí”.

La próxima competición para la campeona ilicitana será del 25 al 28 de marzo en Oropesa del Mar (Castellón), en la Mediterranean Epic. Se trata de una prueba del calendario UCI que dará cita a alguna de las mejores estrellas del circuito nacional e internacional. La primera prueba será una crono y las tres siguientes serán etapas exigentes de largo recorrido. Una buena oportunidad para medir el nivel de forma de la ciclista de Elche.