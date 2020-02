El Elche intentó rearmar su centro del campo con el fichaje de Diamanka

La entidad franjiverde mantuvo abierta la puerta, hasta última hora, para hacer hueco a la incorporación de un mediocentro ofensivo que ocupara la baja de Gonzalo Villar , pero no le fue posible

NO PUDO CONCRETAR SU LLEGADA DESDE EL GIRONA

El Elche CF mantuvo abierta, hasta última hora, la posibilidad de reforzar la plantilla con la llegada de un mediocentro que supliera la importante baja de Gonzalo Villar. Pese a que Pacheta confía en las alternativas que ha encontrado en su vestuario, como Nuke Mfulu, Iván Sánchez o el recién aterrizado Víctor Rodríguez, la entidad negoció la llegada del mediocentro senegalés Pape Diamanka.

El futbolista del Girona, que finalmente no abandonó el equipo durante el mes de enero, es un centrocampista con gran capacidad física y llegada al área rival que satisfacía las pretensiones de Pacheta. Sin embargo, la apuesta final se centró en la contratación de Jonathas de Jesus y no hubo margen para terminar de completar el equipo.

Diamanka es un jugador con experiencia en Segunda División y que vivió su mejor temporada en la categoría de plata en las filas del Numancia. La pasada campaña disputó 37 partidos y anotó nueve goles pese a su condición de mediocentro. Ese rendimiento le valió para convertirse en un fichaje importante en el Girona, si bien en Montilivi no ha terminado de confirmarse como sustituto de Pere Pons, aunque ha participado en 18 encuentros oficiales a las órdenes de Pep Lluís Martí. Este fin de semana no ha entrado en la convocatoria para enfrentarse al Fuenlabrada. Inició su carrera en el US Goree de Senegal y después pasó por Rayo, Sestao, Leganés, Zaragoza y Almería.

Pacheta se queda ahora con una plantilla formada por 21 profesionales, contando al canterano Óscar Gil, que es la cifra que siempre ha defendido que es la idónea para manejar bien un vestuario y para afrontar adecuadamente la competición.