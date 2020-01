El gobierno local de Crevillent tilda de “nuevo pufo del PP” la reclamación de 232.000 euros de la empresa constructora de la Ciudad Deportiva Norte

La empresa que construyó la Ciudad Deportiva Norte de Crevillent ha solicitado una indemnización al ayuntamiento de 232.000 euros por el periodo que la obra estuvo paralizada.

Así lo ha desvelado este miércoles Marcelino Giménez, concejal de Espacios Público en la localidad del Baix Vinalopó, que ha considerado la situación como un “nuevo pufo” heredado de la gestión del PP al frente del gobierno municipal en legislaturas pasadas.

Giménez ha explicado que la obra para construir el trinquete y los vestuarios fue adjudicada a la empresa Tecopsa, por un total de 1.161.197 euros, siendo considerada una oferta en baja temeraria y viéndose obligada la adjudicataria a adjuntar un informe justificativo para demostrar que era posible realizar la obra con ese presupuesto. Ha añadido que, sin embargo, tras comenzar las obras en 2015, se fueron realizando ampliaciones del contrato hasta llegar a sumarse casi un millón y medio de euros.

“A pesar de que la empresa estuvo negociando el pago de una indemnización por los sobrecostes sufridos durante las suspensiones del contrato de obras tanto con el exalcalde César Augusto Asencio como con el antiguo concejal de Obras, la empresa no presentó la solicitud de indemnización hasta el pasado 31 de mayo, justo 6 días después de las elecciones y cuando ya se conocía que el PP no iba a continuar su mandato, un hecho que no parece ser casualidad”, ha afirmado Marcelino Giménez que además ha recordado que la citada empresa adjicataria está “relacionada con el caso Gürtel” y es “conocida por trabajar con frecuencia con los ayuntamientos y diputaciones en las que gobernaba el PP”.

Marcelino Giménez, concejal de Espacios Públicos de Crevillent. / Ayuntamiento de Crevillent

Obra “mal ejecutada”

El edil crevillentino ha pedido explicaciones al exalcalde de Crevillent Cesar Augusto Asencio (PP) y ha denunciado que las instalaciones de la Ciudad Deportiva Norte “están mal ejecutadas” presentando “goteras y enormes grietas tanto en el trinquete como en los vestuarios y en la zona de la cafetería”.

Desde el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Crevillent, integrado por Compromís, PSOE y L’Esquerra, con este son cuatro “las grandes deudas dejadas en el Ayuntamiento de Crevillent por el anterior gobierno del PP” ya que a lo reclamado ahora en torno a la Ciudad Deportiva Norte hay que añadir “los pagos por el Polígono de La Cerámica (1,5 millones de euros), Hidraqua (350.000 euros), y a la indemnización a los trabajadores municipales (160.000 euros)”.