Moros y Cristianos abre las puertas del MAFE: el Museo de la Asociación Festera de Elche

A través de nueve áreas temáticas, el nuevo Museo de la Asociación Festera de Elche recorre la historia de la ocupación musulmana de Elche, su legado y su reflejo en las fiestas de Moros y Cristianos, además de ofrecer una visión de la evolución de los desfiles y actos que las componen. El proyecto, impulsado por la Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos de Elche sirve para revalorizar "el huevo" del Parque Municipal, un espacio que desde su construcción ha tenido diferentes usos sin que ninguno lograra perdurar en el tiempo.

En esta entrevista, Julián Fernández, presidente de la AFMYC nos hace de guía por este nuevo museo.