Vinaròs ve "injusto" no pasar a la Fase 2 y pide a Sanidad que se revise la decisión

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Vinaròs, con su alcalde a la cabeza, el socialista Guillén Alsina, ha emitido un comunicado en que el muestra su disconformidad con la decisión tomada por la Conselleria de Sanidad de no permitir que el Departamento de Salud de Vinaròs pueda pasar a la Fase 2 el lunes, 25 de mayo, "tal y como estaría previsto, atrasando como mínimo este cambio de fase hasta el 1 de junio".

La Junta de Portavoces ha acordado emitir este comunicado durante la reunión que ha mantenido de forma telemática, el cual ha sido firmado, además de por el alcalde, por los portavoces del PSPV-PSOE, PP, PVI, TSV, C's y Compromís.

Así, entiende que esta decisión se basa más en criterios "políticos y geográficos" que en criterios sanitarios, que -ha señalado- en este Departamento de Salud de Vinarós, actualmente, "son más favorables que en muchos otros departamentos de salud valencianos".

La Junta de Portavoces señala que no es intención de los grupos políticos del consistorio avanzar rápidamente y de forma "irresponsable" como si se tratase de "una carrera", sino que entienden la "complejidad" de la situación y que la salud de las personas "está por encima de todo". Por eso -añade el comunicado- no pueden entender que, a pesar de cumplir la mayoría de los criterios, no se les permita acceder a la Fase 2.