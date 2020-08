El Villarreal CF anuncia el traspaso de Enes Ünal al Getafe

El Villarreal CF realiza así la primera operación de venta de alguno de sus jugadores de la primera plantilla, ya que por ahora se han realizado tres incorporaciones, como son las de Dani Parejo, Francis Coquelin y Take Kubo; y las salidas del equipo de Santi Cazorla, Bruno Soriano y Mariano Barbosa, que acababan contrato.

El Villarreal CF ha hecho oficial este miércoles el traspaso del delantero turco Enes Ünal al Getafe para las próximas cinco temporadas por unos nueve millones de euros, aunque desde el equipo castellonense no se ha confirmado el montante de la operación.



Ünal llegó al Villarreal hace tres temporadas procedente del Manchester City, costando unos catorce millones de euros, siendo una de las apuestas más altas por un jugador tan joven. El atacante nunca ha logrado convencer de forma definitiva en La Cerámica, por lo que fue cedido al Levante por media temporada y, al Valladolid por dos campañas.



El club castellonense ha aceptado la propuesta del Getafe para traspasar al jugador de forma definitiva, ya que con la nómina actual de delanteros que forman Gerard Moreno, Paco Alcácer y Carlos Bacca, no tendría sitio en el equipo.