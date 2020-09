Vila-real reobri els espais culturals amb la programació de setembre i octubre

Les activitats culturals de tardor s'inicien avui 17 de setembre amb un pla de contingencia. Per a aquelles persones que van adquirir entrades per al Festival Magia x ací, poden sol•licitar la seua devolució a través d'una instància general, adjuntant la fotocòpia de les entrades i l'alta de tercers, on figura el compte bancari per a efectuar la devolu-ció. També es pot sol•licitar un canvi d'entrades per a un altre espectacle, o renovar-les per a l'edició de Màgia x ací de 2021.

PROGRAMACIÓ CULTURAL

-Dijous 17 de setembre a les 20.00h ´s inaugura l´exposició del ceramista Santiago Bono, sota el títol L’ànima dels plats, que seguirà oberta fins al 15 de noviembre, sent la primera exposi-ció que se celebra a la ciutat després de la crisi sanitària.

-Dissabte, 19 de setembre, a les 20.30 hores, també reobrirà les seues portes l’Auditori Municipal, amb l’actuació de teatre musical We love Queen, de la companyia Yllana Teatro.

-El diumenge 20 de setembre, a les 12.00 i 13.00 hores del migdia, tindran lloc les funcions familiars de Sabates noves, de Teatre de l’Home Dibuixat, en el Teatre Els XIII.

-La programació cultural de tardor, tant per a adults i públic infantil, amb música, dansa, teatre i exposicions, com la presentació de Monta tu exposición, proposta creativa que es va realitzar durant el confinament, a la Casa de l’Oli, a partir del 24 de setembre i fins al 3 d'octubre.

-Del 25 al 27 de

setembre tindrà lloc el V Festival de Jazz de Vila-real, Real Jazz, i del 23 al 25 d'octubre es durà a terme l'IX Festival de Dansa Breu, Vila-real en Dansa.