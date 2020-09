Vila-real preveu augmentar els conserges en els col-legis per asegurar els protocols de prevenció

L'alcalde de Vila-real, José Benlloch, i la regidora d'Educació, Aida Beteta, han donat compte a les mares i pares de l'esforç realitzat des del consistori per a afavorir una tornada al col•le el més segura i “normal” possible per als alumnes, a través del Pla municipal de retorn físic a l'escola articulat en cinc eixos: conserges, espais, ajuda a la concertada, accessos i neteja. També s´han posat a punt els centres en matèries com a lampistería o subministrament de sabó per una correcta higiene de mans.

S'està treballant en l'ampliació de la xarxa de conserges, a través dels beneficiaris dels programes d'ocupació de la Generalitat. “Ampliarem la bossa de conserges, perquè puguen auxiliar als actuals en totes les tasques que porten aparellades els protocols de prevenció, com poden ser els accessos diferenciats als centres”, explica José Benlloch. A més l'alcalde ha informat els pares que tots els centres han adequat les instal•lacions per a complir amb les mesures i a més han elaborat el seu pla de contingència que traslladaran als pares en la màxima brevetat.

La Regidoria d'Educació s'ha posat a la disposició dels col•legis per a atendre les necessitats que pogueren tindre d'espais, per a afavorir la reducció de ràtios i una major distància entre els alumnes.