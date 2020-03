Los vecinos de Lledó denuncian un "plantón" por parte del Ayuntamiento

POLÉMICA VECINAL

Aseguran que había convocada una reunión a las 19:30 de la tarde de ayer para resolver dudas con los técnicos municipales sobre el proyecto de Lidón. Tras acudir más de un centenar de ciudadanos a la Cámara Agraria, no fue nadie en representación del Ayuntamiento. El gobierno se defiende asegurando que no era una convocatoria vecinal y por ello no les avisaron de su aplazamiento.