La II trobada d´allioli atrau a 460 participants

La cita de l´elaboració d´allioli que va tenir lloc anit, avanç de la tradicional xulla, acull al voltant de 460 participans, que han col-laborat amb un donatiu de 2 euros, que es destinarà a l´associació Enach, entitat sense ànim de lucre per a la cura de la NACH, Neurodegeneració per Acumulació Cerebral de ferro.

Tot seguit, les penyes i veïns i veïnes han participat en el tradicional acte de la xulla amb la imatge que cada any es repeteix de les fogueres al carrer per a torrar la carn, tot i mols ciutadans opten pel que es considera com a xulla tradicional al forn.

En quant a la programació per avui dimarts 3 de setembre, torna la cita amb ACUDIM a les 11 del matí amb la campanya de sensibilització i un ghynkana infantil en la plaça Major. A més, jornada taurina a les 18.30 i les 23h de la nit. Continua l´activitat Jugant Jugant en la plaça Sant Ferran a les 17h. A les 19h Gala de la moda a la plaça Major i sessió llatina a la fira gastronómica a les 22.30h de la nit.