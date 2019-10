Un total de 58 de las 221 viviendas sociales de Castelló se encuentran en situación irregular

La Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Castelló ha informado que un total de 58 de las 221 viviendas sociales municipales se encuentran en situación irregular y que el 70 por ciento de estas, 58 están en este estado desde desde hace más de 10 años, ocho de ellas desde hace más de dos décadas.

La falta de regularización se arrastra "desde hace años" y la mayoría de los casos se debe a cuestiones administrativas, según ha apuntado este departamento en un comunicado.

"De los 58 casos, algunos se tratan de contratos de arrendamiento en los que no se ha efectuado la subrogación, otras son ocupaciones irregulares en las que no consta título o los actuales ocupantes no coinciden con el titular de la autorización", ha afirmado la concejala de Vivienda, María Jesús Garrido.

Los datos han sido extraídos gracias al trabajo elaborado por el programa de Jornals de Vila en el anterior mandato. "Esta actuación es la que ha permitido hacer todo el trabajo de inspección de las viviendas y conocer su estado", ha aseverado.

Así, de las 58 viviendas irregulares, 40 están de esta manera desde hace más de 10 años, y en el caso de 8 de ellas -una de cada cinco- hace más de 20 años.