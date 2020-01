Socarrats conmemora dissabte la Crema de Vila-real

El pròxim dissabte 11 de gener, l´Associació Cultural Socarrats ha programat la Marxa Cïvica, amb motiu de la commemoració de la Crema de Vila-real, el 12 de gener de 1706, en el transcurs de la Guerra de Successió.

La Marxa, que enguany commemora el 314 aniversari de la Crema de la ciutat, s'iniciarà des de la seu de Socarrats - situada al carrer de Carlos Sarthou, 38 -, a les 19.00 hores. Des d'allí la comitiva es dirigirà, travessant l'Avinguda del Cedre, a la Plaça Bayarri, on es dispararan les salves dels Miquelets. Després continuaran cap a la Plaça de la Vila, on el general dels Miquelets realitzarà una arenga, i, a més, tres dones vestides d'època faran record de les defuncions de les dones que van morir en l'assalt de les tropes borbòniques. L'acte finalitzarà a la Torre Motxa, on es duran a terme els discursos institucionals. Enguany el portador del penó serà l'escriptor i professor Josep Usó, i l'acte serà presentat per Glòria Castellote.