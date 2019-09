Prop de 2.100 participants en el concurs d´empedrats

La Cinquena jornada de les festes patronals tanca amb el 32é Concurs d'empedrats, que s´ha celebrat al Recinte de la Marxa. La cita ha congregat a 2.100 persones i 85 penyes, segons dades de la Comissió de Penyes.

Per altra banda també s´ha celebrat, aquest dimarts, la festa de la tercara edat amb una paella monumental al Centre de Congressos, Fires i Trobades. La cita ha acollit al voltant de 1.700 persones i l´assitència del del secretari autonòmic d'Igualtat i Diversitat, Alberto Ibáñez, el regidor de Serveis Socials, Álvaro Escorihuela, així com el regidor de Festes, Diego Vila, i altres membres de la corporació. La reina de les festes, Carmen Rubert, i les dames han ajudat a servir la paella als assistents. La festa va continuar després de dinar amb l'actuació de l'orquestra Trébol.

Hui dimecres, arranca la programació a les 11 del matí amb Jugant Jugant en l´avinguda la Murá, al costat de la Fira Gastronòmica amb ludoneta. Per la vesprada a les 18h a la seu de l'Associació de Pensionistes i Jubilats El Prado, bingo. A continuació, orxata i fartons. A la mateixa hora Gimcana per a penyes a la Fira Gastronòmica i a les 18:30 h Bou per la vila i encierro de bous embolats a les 23h de la nit.