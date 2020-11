El ple aprova un suplement de crèdit per a poder finalitzar l'any

L'Ajuntament de Vila-real ha donat llum verda a la modificació de suplement de crèdits que permetrà ajustar el pressupost municipal davant les necessitats que durant aquest 2020 han sorgit per les despeses extraordinàries per a fer front a la crisi per la pandèmia i que sumen més de 2,5 milions d'euros. El Ple municipal ha aprovat hui un suplement de crèdit amb el qual s'ajusten un total de 962.045 euros per a poder finalitzar l'any. La proposta ha tirat avant amb el vot favorable del Partit Socialista, Unides Podem i Ciutadans i l'abstenció de PP i Compromís.

Tal com ha explicat el regidor d'Economia i president de la comissió informativa d'Hisenda, Xus Madrigal, les modificacions de crèdit “són procediments habituals perquè el pressupost és una eina viva” i en aquest any “són més necessàries que mai perquè hem hagut de canviar les prioritats de la gestió municipal per a enfocar-les en la salut i l'economia”. “Totes les previsions inicials van volar per l'aire el mes de març i aquestes modificacions de crèdit són per tant totalment necessàries per a poder ajustar fins a l'últim moment el pressupost municipal”, remarca l'edil.

Amb aquesta modificació es pot donar resposta a necessitats actuals com són continuar apostant per la cultura segura i recolzar en aquests moments al sector local; també es destina més pressupost al manteniment de les noves infraestructures esportives com són el pavelló J.B. Llorens i la piscina Aigua-salut i el foment de l'esport base a través dels clubs, campanyes de suport al comerç local així com de sensibilització per a la prevenció per la *covid-19; la reparació del depòsit municipal del Camí *Cuquello i el manteniment i adaptació de les mesures anti *covid-19 en els col•legis són unes altres de les accions que es finançaran amb càrrec a aquesta operació.