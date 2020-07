Le pide a su padre con un tuit que le tire las llaves por la ventana en plena retransmisión del partido Castellón – Cornellá

UTILIZÓ EL HASHTAG QUE LA CADENA HABÍA ELEGIDO PARA QUE LOS ESPECTADORES COMENTASEN EL PARTIDO

La chica llevaba llamando por teléfono insistentemente a su padre un buen rato para avisarle de que no llevaba las llaves para que se las tirase por la ventana. Su padre no le respondía a la llamada porque estaba viviendo atentamente la retransmisión del ascenso a la segunda división del fútbol español del CD Castellón, un momento histórico para la ciudad de la plana. Así que sabiendo cual era el motivo por el que no se hacía con el progenitor se las ingenió para poder comunicarse con él.