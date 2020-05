El mercat ambulant de la roba es reobri dissabte en el CEM

La regidoria d´Economia i l´Associació de Venedors Ambulants de Vila-real han acordat reobrir el mercat ambulant de la roba i complements a la Ciutat Esportiva Muncipal , ubicació provisional, a partir del dissabte 30 de maig.

La reobertura va a complir amb totes les mesures de prevenció i higiene per la COVID-19 com la relació de les distàncies entre llocs, el control de l'aforament o la higiene amb l´ús de mascaretes. Els venedors no hauran de pagar per muntar els seus llocs per la supressió de les taxes d´ocupació de la via pública aprovada per l´Ajuntament.

Cal recordar que Vila-real ja va reactivar el 2 de maig el mercat ambulant d'alimentació i productes de primera necessitat, que se celebra els dissabtes al matí també en una ubicació provisional, en aquest cas en l'aparcament situat enfront del Palau de Justícia.

Des de hui divendres l´Ajuntament de Vila-real ha reactivat la línia 2 del servei de bus gratuït Groguet amb tres noves expedicions (08.00 hores-08.30 hores-09.00 hores) per donar cobertura als mercats ambulants, tant al d'alimentació enfront del Palau de Justícia com el de la roba en la Ciutat Esportiva Municipal.