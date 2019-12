L´arribada del missatger reial arranca la programació de la Joventut Antoniana

Els dies 2, 3 i 4 de gener els ciutadans podràn fer els encàrrecs per la visita dels reis als domicilis.

La Joventut Antoniana arranca la programació de nadal amb l´arribada dels missatgers reials el pròxim 26 desembre a partir de les 10.30h del matí. L´entitat és l´encarregada d´organitzar tots els actes de la festa de Nadal i Reis amb una vessant solidària, ja que tots els ingressos obtinguts es destinen a la tasca social portada a terme al llarg de tot l’any amb famílies vulnerables i en risc d’exclusió social del sector de la parròquia dels Pares Franciscans.

Una de les principals novetats d’enguany és el Pregó de Reis. La vetllada que obri les portes de la festa avança el seu horari el dijous 26 a les 18.00 hores, mitja hora abans que habitualment i també experimentarà un canvi d’ubicació. I és que enguany tindrà lloc al saló d’actes de la Caixa Rural.

El diumenge 5 de gener, la cavalcada a les 18.30 hores eixirà des de l’avinguda Pius XII i pel recorregut habitual, desfilaran els Reis d’Orient fins arribar a la Plaça Major on tindrà lloc la tradicional adoració al Jesuset i a continuació Ses Majestats dirigiran unes paraules des del balcó de l’Ajuntament. A les 21.30 hores començaran les visites i el repartiment de regals a tots els domicilis que ho hagen sol•licitat prèviament. Per això, l’horari d’encàrrecs serà els dies 2, 3 i 4 de gener d’11 a 13 hores i de 17 a 21 hores al convent dels Pares Franciscans. El dilluns 6 de gener a les 9.00 hores començarà el repartiment diürn per tots els carrers i barris de la ciutat.