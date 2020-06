L´Ajuntament de Vila-real millora i modernitza Bicivila´t

L'Ajuntament de Vila-real última el plec de condicions per a licitar el servei gratuït de préstec de bicicletes Bicivila’t per modernitzar i millorar el sistema de lloguer de bicicletes, amb una inversió de 125.000 euros consignats en el pressupost municipal.

La nova licitació pretén aconseguir un major nombre de punts per a poder aparcar les bicicletes repartits per tota la ciutat. Al sistema es tindria accés per app mòbil o amb targeta i permetria que les bicicletes estiguen geolocalizadas en tot moment, facilitaria el seu aparcament i ho faria a més compatible amb l'ús de les bicicletes privades. Un altre dels aspectes que es contempla per a la licitació del servei és la inclusió de bicicletes elèctriques.