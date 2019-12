La Fundació de Sant Pasqual ha aprovat el pla d´actuació per a 2020

L´objectiu per al pròxim any és finalitzar la remodelació de les portes d´accés al temple.

El patronat de la Fundació Pro Monestir i Basílica de Sant Pasqual ha aprovat el pla d'actuació de l'any 2020, que se centrarà en la finalització de les portes del temple i la posada en marxa d'un programa de guies turístiques i ús de noves tecnologies per a les visites a la basílica del patró de Vila-real. Per a això, la fundació comptarà amb un pressupost de 150.000 euros.

El pla d'actuació de cara al 2020 contempla dues grans línies: la continuació de les obres de millora de la basílica que s'han impulsat en els últims anys i la dotació de nous recursos per a afavorir les visites al recinte, que alberga les restes del patró de Vila-real en la Reial Capella construïda pel Fill Predilecte de Vila-real Vicente Llorens Poy. Durant l'any que ve s'escometrà l'última fase de remodelació de les portes d'accés al temple i el cassetonat, amb un pressupost previst de 100.000 euros i finançament municipal.

El programa de guies turístiques, per a fer possible la visita guiada al recinte i l'atenció personal als visitants, és un altre dels projectes capitals per a l'any que ve. Altres iniciatives previstes son l'ampliació de la biblioteca pasqualina o la realització de nous productes audiovisuals al voltant del patró de Vila-real.

Abans de la reunió les autoritats van inaugurar els naixements que exhibeix aquests dies la basílica de Sant Pasqual.