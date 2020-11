Economia distribuirà 9.000 tiquets d´aparcament gratuït per la promoció del consum local

La Regidoria d'Economia llança una nova campanya de promoció del consum local a través de la distribució de 9.000 tiquets d'aparcament gratuït en el pàrquing subterrani de la plaça Major.

Aquesta iniciativa pretén facilitar l'aparcament en el centre de la ciutat, on se situen bona part dels establiments comercials i de restauració de Vila-real. Es van a repartir 9.000 tiquets entre tots els comerços, bars i restaurants que vulguen participar, perquè puguen premiar als seus clients amb una hora d'aparcament gratuït en la plaça Major.

Per a participar en la campanya, els negocis interessats tan sols han d'acostar-se a la seu de la Unió de Comerç de Vila-real (Ucovi), situada a la Casa del Comerç (carrer de Sant Roc), i recollir els vals. No és necessari ser membre d’Ucovi per a poder beneficiar-se d'aquesta campanya; aquesta iniciativa està oberta a tot el comerç i restauració.