La Coral Sant Jaume presenta una nova edició del festival Coral de Nadales

La Coral SAnt Jaume prepara el VIIé Festival Coral de Nadales 2019 a la Casa dels Mundina.UN esdeveniment que portarà l'esperit nadalenc a Vila-real amb dues actuacions durant el mes de desembre.

La primera, que tindrà lloc el dia 5, a les 22.30 hores, a l'Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán, es tracta d'un concert innovador de la Coral Sant Jaume en col•laboració amb l'Orquestra Simfònica de Vila-real, amb melodies nadalenques internacionals i valencianes, sempre de la mà de la Simfònica,

L´espectacle es titula ‘Sympopnika. The Christmas Series’, i també comptarà amb els il•lustres músics José Luis Braulio, José Justo Clemente i Rubén Franch com a caps de cartell, junt amb la participació especial, sent novetat en aquesta edició, dels cors infantils dels col•legis vila-realencs Botànic Calduch i Concepció Arenal.

En clau més tradicional, el dia 22 de desembre, en la Basílica de Sant Pasqual, la Coral Sant Jaume obrirà les portes del Nadal amb la XXVII Trobada de Nadal, oferint un concert nadalenc en conjunt amb el Cor Carnevale de Borriana, l'orquestra Pols i Pua Francesc Tàrrega, i, de nou, amb la col•laboració dels cors infantils de Botànic Calduch i Concepción Arenal.