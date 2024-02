Centenares de agricultores bloquean la entrada a Port Castelló ante la llegada de productos de terceros países

Agricultores de la provincia de Castellón han cortado hoy los accesos al Puerto de Castellón con una barricada de neumáticos que han quemado para denunciar la "crítica" situación que vive el sector de la agricultora y la ganadería por las malas cosechas, los costes de producción y la entrada de productos de terceros países.

Según ha explicado Carles Peris, secretario general de La Unió Llauradora, organización que ha convocado la concentración, la protesta responde "al hartazgo del sector agrario y ganadero por los abusos y por recibir precios bajos en origen y que luego los consumidores estén pagando precios muy elevados de productos agroalimetarios".

Según Peris, "los puertos son la entrada de esa competencia desleal de productos agrarios de terceros países que no cumplen ninguna normativa en cuanto a los estándares que cumplen los agricultores españoles, por tanto, producen mucho más barato que los productores europeos y nosotros perdemos mucha competitividad en nuestro mercado preferencial que es Europa".

"Europa se tiene que dar cuenta de que está arruinando a los agricultores y esto no puede seguir así, tienen que hacer políticas más agraristas dirigidas a mantener un sector que es esencial", ha apuntado el dirigente de La Unió, quien ha añadió que no pueden seguir perdiendo superficie agraria ni agricultores, ni permitirse el "lujo" de que no se incorpore gente joven, "pues esto puede ser un drama en un futuro y hay que revertir la situación".

Momentos de tensión

Cerca de las 14 h, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han actuado, desalojando a varios miembros del sindicato agrario, quienes bloqueaban el acceso al Port de Castelló. Momentos de tensión que han terminado con varias identificaciones a estos integrantes de La Unió.

La Unió

Asimismo, Carles Peris, Secretario General de La Unió y uno de los damnificados del desalojo, afirmaba que van a pedir la dimisión de Antonia García Valls, Subdelegada del Gobierno de Castellón.