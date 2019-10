Benlloch proposa el fraccionament de l´IBI en cinc terminis

La modernització de l'ordenança fiscal de l'Impost de Béns immobles (IBI) que ha plantejat l'equip de govern inclourà s modificacions per a facilitar el pagament la possibilitat de fraccionament fins a cinc terminis sense interessos. L'alcalde de Vila-real, José Benlloch, ultima la proposta abans d'elevar-la a la comissió informativa i el ple, de facilitar que veïns i empreses l´abonament de l´impost.

Segons esta proposta, els contribuents podran sol•licitar el pagament dels seus rebuts domiciliats en cinc fraccions del mateix import cadascuna d'elles tenint el seu venciment caràcter mensual, que es reportaran a partir del mes de juny durant cinc mesos consecutius, fins al mes d'octubre.

La modificació de l'ordenança fiscal de la contribució també introdueix millores en algunes bonificacions contemplades en l'ordenança com la de famílies nombroses. A més hi haurà tres noves bonificacions, un 95% l'IBI als immobles d'organismes públics d'investigació i universitats tant públiques com privades, una reducció del 50% en aquest impost als immobles destinats a lloguer d'habitatge, i en tercer lloc es bonificarà fins al 95% als immobles subjectes a activitats econòmiques declarades d'especial interés o utilitat municipal decidides pel ple, per concórrer causes socials, culturals, històric-artístiques o de foment de l'ocupació.

L'Ajuntament de Vila-real aprovarà en el ple d'aquest mes el canvi en l'ordenança, que inclou també la modificació del tipus impositiu de l'IBI per a incrementar la recaptació d'aquest impost un 10% per al pròxim 2020.