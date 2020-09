Ábalos sobre la derogación del decreto de remanentes: "pierden los ayuntamientos"

El ministro José Luis Ábalos ha asegurado en Castellón que con la derogación del decreto ley que recogía el acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la cesión al Estado de los remanentes municipales "pierden los ayuntamientos" porque era "insuficiente", pero "una vía para disponer de lo que tenían". Ahora, ha señalado el ministro, "habrá que ver otro escenario".

Ábalos se ha manifestado así ante los medios de comunicación durante su visita a Castelló para firmar un protocolo de actuación para el desarrollo de la Agenda Urbana Española entre la Secretaría General de Agenda Urgana y Vivienda y el Ayuntamiento.

Según ha explicado, el decreto ley es una propuesta "discutible", pero "lo peor es cuando no hay alternativa". En esta línea, ha apuntado que cuando ofrecieron la tramitación del decreto como proyecto de ley, "era el momento de plantear alternativas, y en manos de los grupos parlamentarios estaba mejorar la cuestión". "Sinceramente, si no se acepta eso es porque creo que no había alternativa", ha dicho.

AVE CASTELLÓN-MADRID

En su visita a la capital de la Plana ha hablado también de un asunto que tiene pendiente: restablecer el AVE que conecta la capital de la Plana con Madrid.

No quiere hablar de fechas concretas el ministro, quien sí ha asegurado que trabajan "con toda la rapidez en las obras" que ahora mismo impiden el servicio para que todo vuelva a la normalidad.

En este sentido, ha insistido también en la importancia del Corredor Mediterráneo.