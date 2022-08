So Lovely celebra una nueva edición con temática Safari

So Lovely es un pop up market que este año ha elegido la temática safari en honor a su décimo aniversario. Tras un parón por la llegada del Covid, el market de So Lovely abre sus puertas con total normalidad a los amantes de la moda y la decoración entre otras. Desde el 22 al 31 de julio, el público ha tenido la oportunidad de acceder a los distintos stands del market, ubicado en las Bodegas Carmelitano en Benicasim.

Han sido diez días de intensidad en los que los distintos expositores han tenido oportunidad de presentar y vender sus productos. Desde So Lovely, se apoya a los pequeños comercios ofreciendo a todos las mismas facilidades y consiguiendo que sean una cara mucho más visible en el mundo del comercio. También los visitantes obtienen algo, y es que además de poder encontrar productos variados y de calidad, pueden disfrutar de las terrazas montadas en el exterior que van acompañadas de buena música.