Benlloch s´acull del dret de no declara a les preguntes de l´acusació pel cas de les tasques

L´Alcalde, José Benlloch i la Coordinadora d´alcaldia, Silvia Gómez han declarat hui en els jutjats de Vila-real per la querella interposada per uns veïns del carrer de les tasques.

L´Alcalde i la regidora de Seguretat Ciutadana han declarat aquest matí en els jutjats de Vila-real per la querella interposada perr un grup de veïns del carrer Pare Molina. / ONDACERO.ES

L´alcalde de Vila-real, José Benlloch, s´ha acollit al dret de no declarar davant les preguntes de l´acusació per la querella criminal que li incrimina un suposat delicte de prevaricació administrativa i contra la ordenació del territorio i el medi ambient.

Un asumpte que ve de la denúncia d´un col-lectiu veïnal de la zona de les tasques. Es queixen del soroll, contaminació i incompliment de la normativa de convivència.

Benlloch ha declarat este matí en el jutjat de Primera Instancia i Instrucció numero 3 de Vila-real, contestant sols a les preguntes del seu advocat i deixant sense resposta a l´acusació, un dret al que també s ha acollit la regidora la regidora Gómez. Al eixir del jutjat, Benlloch contestaba als mitjans, i ha manifestat estar tranquil i confía en la justicia ” tot i que és un procés llarg, però nosaltres hem pogut explicar davant el jutje tot el que estem fent al respecte i en breu presentarem un esborrany per detallar la normativa de convivencia al respecte” afig.

Per la seva banda, els empresaris del carrer Pare Molina, que estaven cridats a declarar la próxima setmana per la seva querella, finalment compareixeran davant el jutje al inici del pròxim any.