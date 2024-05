Adrián Fernández, el joven de Alzira ingresado en una UCI de Cancún, despierta

Adrián Fernández, el joven de Alzira ingresado en la UCI de un hospital de Cancún ya ha despertado, aunque "no se acuerda de nada, no sabe dónde está y no puede hablar". Así lo ha asegurado Marta Parada, cuñada de Adrián, quien ha explicado que durante dos días le han estado bajando la sedación, ha respondido bien y ha despertado, aunque los médicos no ven de momento conveniente el traslado a España. Este miércoles será visitado por el cónsul honorario de España.

Marta Parada ha indicado que su hermana se reúne este miércoles con el Cónsul honorario de España, con quien abordará los pormenores sobre su vuelta a España en cuanto sea posible. De poder regresar a España, Adrián Fernández, previsiblemente, será ingresado en la UCI del Hospital de la Ribera, en Alzira.

La familia de Adrián ya ha pagado cerca de cien mil euros por los tratamientos recibidos en el hospital privado de Cancún en el que el joven se encuentra ingresado. Desde Alzira, las donaciones y actividades de recaudación de fondos no cesan para seguir ayudando a los familiares económicamente.

Adrián Fernández y su mujer, Sofía Parada, se encontraban de luna de miel en un hotel en Cancún junto a su hijo de 7 años cuando sufrió un corte de digestión en la piscina y un ahogamiento posterior que le provocó una parada cardiorrespiratoria.

Los socorristas consiguieron reanimarlo y fue trasladado al hospital más cercano, situado a una hora de distancia del hotel, donde ingresó en estado crítico, y desplazado, posteriormente, a otro centro hospitalario, en el que permanece desde el pasado 5 de mayo.