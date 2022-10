La Diputación de Alicante nombra al alcalde de Almudaina Hijo Predilecto de la Provincia por sus 50 años en el cargo

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha presidido este mediodía en Almudaina el acto institucional de nombramiento de José Luis Seguí como Hijo Predilecto de la Provincia, en su 50 aniversario como alcalde de esta pequeña localidad de apenas cien habitantes.

Arropado por familiares y amigos, y con la presencia de diputados provinciales, miembros de la corporación municipal y otros alcaldes de la comarca, Seguí ha recibido de manos del presidente la medalla que acompaña a este reconocimiento por la labor desempeñada desde que ocupara el cargo de primer edil en el año 1972, llegando posteriormente a ganar once elecciones municipales consecutivas, hasta la actualidad.

Mazón ha tildado de “hito” el medio siglo de Seguí al frente del consistorio almudainero, convirtiéndose en el alcalde más veterano de España, al tiempo que ha querido resaltar “su dedicación y gestión durante todos estos años en los que ha seguido contando con la confianza reiterada de los habitantes del municipio por su cercanía, trato directo y buen hacer”.

El responsable institucional ha estado acompañado por la vicepresidenta Ana Serna y por los diputados provinciales Javier Sendra, Javier Gutiérrez, María Gómez, Miguel Ángel Sánchez, Juan de Dios Navarro y Juan Bautista Roselló.

La jornada se ha iniciado con una misa de campaña en la Ermita del Santísimo Cristo del Socorro, tras la cual, Mazón y Seguí, junto al resto de la comitiva, se han desplazado a la calle La Era para visitar las obras recientemente ejecutadas por la institución provincial con las que se ha instalado una gran arboleda, mobiliario urbano y juegos infantiles.

A continuación, y tras recorrer diversas calles de la localidad hasta la Plaza de la Iglesia, un trayecto amenizado por la agrupación musical ‘El Deliri de Gorga’, se ha desarrollado el acto protocolario de reconocimiento y la imposición, por parte del presidente de la Diputación, de la medalla como Hijo Predilecto de la Provincia al alcalde.

Durante su discurso, Mazón ha querido dar las gracias “a un gran amigo, un gran alcalde, un gran político y una persona que hoy nos demuestra a todos la importancia del servicio público, la referencia de la vocación política. Es un orgullo y una necesidad que esta sociedad tenga buenos políticos y políticas, gente que renuncia a algunos sueños personales o privados y a tiempo con amigos y familia por el bien común”.

El presidente ha proseguido que este es “el noble arte de la política y enarbolar un discurso así es posible cuando estamos con gente como la que hay hoy aquí, con altura de miras. Con un alcalde y un equipo que se levanta por las mañanas para dejarse la piel por una Almudaina nueva. Ese tiempo que le has quitado a tantas cosas se lo has dado a todo un pueblo”.

El responsable institucional ha indicado que ser Hijo Predilecto de la Provincia de Alicante es un orgullo “y tú –refiriéndose a José Luis Seguí- has acreditado y demostrado ser más que merecedor de este título. Así es como hacemos provincia, como hacemos comarca, y como hacemos pueblo”.

“Hoy no solo es solo un día especial, sino que es un día en el que siento la fortuna y el orgullo de ser el presidente de la Diputación. Una suerte parecida a la que tuve hace 15 años, en el año 2007, cuando era diputado de Obras en la institución y una de las primeras citas que tuve fue con el alcalde de Almudaina, que decía que tenía mucha urgencia en hablar conmigo, para que interviniéramos en la Torre de Almudaina”, ha recordado Mazón, quien ha confirmado que fue en aquella legislatura, con el diputado Juan Bautista Roselló al frente del área de Arquitectura, “cuando pusimos en marcha el remate final para disfrutar de este elemento arquitectónico que concluyó su magnífica obra en 2009”.

“Más de 20.000 personas han pasado desde entonces por esta torre que no hubiera sido posible sin su reivindicación”, ha rematado. Por su parte, José Luis Seguí ha agradecido la entrega de la medalla y ha puntualizado que esta distinción “no es per a mi, és per al poble d’Almudaina, que es mereix açò i moltes més coses. Sempre he estat pendent del meu poble i mai per interés propi”.

El alcalde ha asegurado que es “un poc incansable i pel meu poble només faré que demanar, mentre la Diputació em done. Tornaria a fer el 95% de les coses que he fet”.

En un ambiente distendido, familiar y festivo, en el que se han congregado más de doscientas personas, el alcalde ha mostrado su agradecimiento al equipo de personas, concejales y técnicos que durante estos años le han apoyado y ayudado a desarrollar su labor.

La vicepresidenta Ana Serna, encargada de presentar y conducir el acto, ha querido felicitar al alcalde “por su trayectoria, por preocuparse de su pueblo y de su gente, el más longevo y activo de la provincia y de la Comunitat Valenciana, con un ánimo envidiable y con ilusión por servir a su pueblo”. “Once legislaturas, 500 plenos y todos los asuntos aprobados por unanimidad, lo que dice mucho de tu talante”, ha alabado Serna.

Finalmente, el teniente alcalde de Almudaina, Vicente Cebriá, ha alabado los 50 años ininterrumpidos de Seguí como alcalde, el más longevo de España, al tiempo que ha relatado parte de su trayectoria, desde sus inicios al frente de la alcaldía hasta hoy.

“Ha ido trabajando para mejorar su municipio, con obras no tan visibles, pero si muy importantes como la red de alcantarillado o la red de caminos, que era primordial. Las corporaciones anteriores y la actual han colaborado contigo para poder materializar estos proyectos y los vecinos y vecinas han podido ver el cambio en la Almudaina de antaño y en la de hoy”, ha concluido el edil.