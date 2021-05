Díaz: "Tenemos capacidad de sobra para ganar estos dos partidos"

El Hércules necesita ganarle al Lleida y al Llagostera para estar la próxima temporada en Primera RFEF. La derrota ante el Cornellà ha dejado al conjunto de Manolo Díaz al borde del abismo. "Estamos capacitados para ganar dos partidos porque ya lo hemos hecho. No es una machada", ha asegurado el técnico blanquiazul.

Díaz, de cara al partido de este miércoles ante el Lleida, espera que el equipo no acuse la presión ni salga con un plus extra de excitación. "No vamos a especular e iremos a por la victoria desde el primer momento", ha confirmado Manolo Díaz.