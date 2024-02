Compromís pide un frente común contra los macrodepósitos del puerto

El grupo municipal de Compromís en el ayuntamiento de Alicante han anunciado este martes la presentación de una Declaración Institucional para su debate en el próximo Pleno, en la que se insta a la Generalitat y al Gobierno a mostrar su rechazo a la instalación de los macrodepósitos de combustible en el puerto y a buscar los mecanismos legales a su alcance para impedirla.

Además, ha reclamado un "frente común" de las fuerzas políticas "después que el PP no aceptara debatir la declaración institucional en el pleno del mes pasado", que la coalición trató de incorporar a la sesión de forma urgente. El documento también urge al pleno a reactivar comisión municipal Puerto-Ciudad para "dialogar sobre la integración del Puerto y garantizar la salud y los derechos de las personas que viven en los barrios cercanos al mismo".

El portavoz municipal, Rafa Mas, ha señalado que la empresa promotora del proyecto "ha iniciado los trámites previos a la solicitud de licencia de la segunda fase del proyecto, seis veces más voluminosa que la inicial, al contar con doce depósitos con capacidad para 600.000 metros cúbicos de hidrocarburos".

Según Mas, "el PP está titubeando ante un asunto que parecía tener anteriormente claro. Esta iniciativa la debería presentar el alcalde, como ya se hizo en 1995, y no la oposición". Según Compromís, la empresa está procediendo a conseguir licencias a través del fraccionamiento de la actividad. Esto significa que buscan evitar el radar del Ministerio en cuanto a la magnitud de la obra. Pero, plantean una actividad altamente contaminante y pretenden esquivar los informes legales de impacto ambiental para una actividad que se desarrollaría cerca de espacios educativos y áreas protegidas, como la reserva de Tabarca.

El Gobierno local también los rechaza

Sobre este asunto ha sido preguntad el vicealcalde de Alicante y portavoz adjunto del equipo de gobierno, Manuel Villar, quien ha defendido que todas las fuerzas políticas van "de la mano" en este asunto.

"Creo que el Ayuntamiento de Alicante está demostrando que no quiere los depósitos. De hecho, estamos en los juzgados precisamente porque el Ayuntamiento no está dando la licencia. Creo que ahí vamos todos de la mano, no hay fisuras ni por parte del Ayuntamiento, de los grupos, ni de la actual Conselleria", ha sostenido.

En este sentido, ha reiterado que la postura del consistorio es que "evidentemente no hay ninguna duda en que esos macrodepósitos no deberían instalarse". "Si se instalaran, será porque una autoridad judicial entiende que hay que instalarlos, pero no será por decisión de ese equipo de gobierno", ha zanjado.