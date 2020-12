El Hércules ya está oficialmente de vacaciones. El equipo volverá el próximo 28 de diciembre a los entrenamientos. Una de las novedades será Benja. "Es un tramo importante en mi carrera y voy a darlo todo. No me planteo salir porque el proyecto me encanta", ha comentado Benja.

Por otro lado, el HLA Alicante intentará certificar su presencia en la Copa. "Al que no le motive disputar una final de Copa es mejor que se dedique otra cosa", ha dicho Pedro Rivero, técnico del Lucentum.