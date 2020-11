'Hatshepsut' la historia de la reina-faraón egipcia más destacada para conmemorar el 25N

En Más de uno Alicante, hemos querido rendir esta semana nuestro particular homenaje a la mujer poniendo de manifiesto la relevancia que tuvo la reina-faraón 'Hatshepsut'. La civilización egipcia siempre tuvo claro que el papel de la mujer era crucial para la sociedad, sin embargo las mujeres no podían ser faraón. Salvo la protagonista de nuestro espacio, Egipto profundo en la onda, de esta semana, que logró, no sin considerable esfuerzo y considerables pérdidas, llegar a lo más alto del gobierno egipcio. Pincha el enlace para escuchar la entrevista.