ACTOS 2 DE MAYO

"A lo mejor no le viene bien venir al ministro porque cae en puente"

El Gobierno madrileño asegura no querer entrar en más controversias con Moncloa, pero deja en el tejado del ministro Torres, único invitado junto al delegado Francisco Martín en representación del Estado, su asistencia o no. El consejero portavoz Miguel Ángel García desliza que “suele ponerse actos en Canarias las vísperas de fines de semana y puentes y, a lo mejor, no le viene bien porque cae en medio de un puente”.