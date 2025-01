Más de 52.000 participantes en las actividades de promoción y prevención de los centros públicos de mayores

Son personas mayores de 60 años que buscan combatir el aislamiento y sentirse acompañadas y activas física y mentalmente a través de actividades físicas, intelectuales, culturales, artísticas, de ocio y de tiempo libre. El año pasado la Agencia Madrileña de Atención Social ofreció más de 2.100 cursos en una treintena de centros de mayores y en ellos participaron más de 52.000 personas.

En estos centros acuden personas, cada una de ellas con una historia distinta detrás pero con un objetivo común: pasar tiempo de calidad aprendiendo, culturizándose y ejercitando su cuerpo y su mente. De ahí salen con las pilas cargadas y encuentran en estos recursos una nueva familia. Pueden venir los días que quieran y realizar actividades de todo tipo: gimnasia, yoga piscina, artes marciales, pintura, castañuelas o billar. También tienen servicio de peluquería y pueden desayunar o comer por un precio muy reducido.

A muchos mayores les ha cambiado la vida. Es el caso de Mari Carmen, que acude casi todos los días al centro de Puente de Toledo. "Me lo paso bomba, aquí hago de todo y me lo paso divinamente. Me siento acompañada y hago amistades, cambia mucho venir aquí. Cambia como del día a la noche", explica.

Su terapeuta ocupacional, Ana Carolina García trata de que se sientan activos todos los días y ralentizar su envejecimiento. "Intentamos mantener sus funciones a nivel cognitivo como a nivel funcional. Tratamos también de que no tengan aislamiento social porque hay mucha gente que vive sola, se han quedado viudos y lo pasan mal. Vienen aquí y es una muy buena forma de relacionarse", explica.

La consejera consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha visitado este jueves el Centro de Mayores Puente de Toledo de la capital, uno de los 32 de la red pública de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), donde ha asegurado que en estos centros "se realizan actividades fundamentalmente para prevenir el deterioro funcional y cognitivo, para fomentar redes de apoyo, actividades de ocio, actividades de aprendizaje y talleres. Funciona como centro de prevención y promoción de la salud".

Aprovechando la visita de la consejera, algunos de las personas que se encontraban en el centro han aprovechado para pedirle algunas actividades que querrían realizar: que se recupere el concurso de fotografía para mayores y una liga intercentros de billar.

Las actividades favoritas: las físico-preventivas

El año pasado, más de 16.000 se decantaron por actividades físico-preventivas, como gimnasia, yoga, pilates, taichí o piscina. Asimismo, 9.800 optaron por las de estimulación cognitiva y más de 10.400 lo hicieron con las de psicomotricidad.

La Comunidad de Madrid va a invertir este año 16,3 millones de euros a los distintos programas de los centros de mayores de la región, y va a incrementar un 20%, hasta los 700.000 euros, el presupuesto destinado a la labor que desarrollan sus juntas de gobierno para completar las actividades que se ofrecen.