Ayuso: "No estoy a favor de los indultos ni de las trolas que se están contando en estos días"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado el interés de algunos de enfangar la campaña gallega con mentiras y trolas, como la de que el PP valoró el indulto a los independentistas o intentó negociar la investidura con ERC como asegura hoy Marta Rovira.

Además, Ayuso, ha rechazado que pueda darse un indulto con condiciones a alguien que ha cometido "graves delitos", como es el caso del expresidente catalán Carles Puigdemont.

"Un intento de enfangar la campaña gallega"

"Creo que no hay que indultar nunca a nadie porque haya cometido graves delitos", ha respondido la presidenta regional sobre la polémica suscitada que, posteriormente, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo matizó públicamente para aclarar que la amnistía es "ilegal" e "inconstitucional", y no se da "ninguna condición" para conceder el indulto a Puigdemont.

Díaz Ayuso ha cuestionado que ahora "salgan a la luz" estos "secretos de Estado" sobre la postura del líder del PP, justo a cinco días de las elecciones gallegas, algo que, a su juicio, se debe a los previsibles malos resultados que tendrá la izquierda.

"No han salido durante la investidura de Feijóo, durante la investidura de Sánchez, cuando Puigdemont por fin ha sido ya descubierto ante la opinión pública y ante la justicia española", ha criticado Díaz Ayuso, que ha tildado esta polémica de "sarao".

A su juicio, es un intento de "enfangar" la campaña electoral gallega porque "la izquierda es incapaz de ir a unas elecciones en una situación de normalidad"

"Estamos con que si la abuela fuma, que si excusas para arriba para abajo", ha denunciado, y se ha preguntado "quién se cree esto".

"Yo es que prefiero escuchar al presidente del Partido Popular cuando dice no piensa amnistiar a nadie, no estoy a favor de lo que está sucediendo, no a los indultos y no a las trolas que se están contando en estos días", ha recalcado.