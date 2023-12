Xavi y su Barça en construcción

El FC Barcelona ya está en Bélgica, donde mañana disputará el último partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones contra el Amberes, a las 21h. Xavi ha convocado a Araujo, Gundogan y Lewandowski a última hora. El técnico ha justificado su inclusión en la lista porque harán una noche más fuera de Barcelona. Sin embargo, ha avanzado que hará rotaciones y que estos tres jugadores se quedarán fuera del once por la carga de partidos que acumulan.

En construcción

Tras la derrota frente al Girona, domingo pasado, Xavi habló de un equipo en construcción, palabras que fueron criticadas desde diversos sectores. Hoy, el egarense ha matizado estas palabras para explicar que "cuando digo que estamos en construcción no me refiero a que necesite tiempo, sino al juego del equipo. Creo que estamos a mitad de camino por hacer un Barça grande. Estamos en construcción porque venimos de dos años en Europa League. Me refiero a esta construcción. Pero en esa misma construcción, lo que hay que hacer es ganar. Que es lo que estamos haciendo. Una Liga y una Supercopa. Si no, no estaría aquí. Me refiero a que el equipo tiene que ser mucho más constante".

Equipo enfadado

Las críticas tras caer ante el conjunto de Míchel Sánchez han sido numerosas. Xavi siempre ha dicho que es consciente de donde está y la presión que conlleva sentarse en el banquillo culé, por eso no se sorprende de "la crítica porque hemos perdido ante el Girona. De puertas a dentro veo que el equipo está enfadado porque fuimos mejores que el Girona e hicimos méritos para ganar pero no lo logramos. Fueron errores nuestros en las dos áreas. El vestuario está cabreado y con ganas de reaccionar. Incluso el partido del Girona es bueno, pero fallamos en las dos áreas".