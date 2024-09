Víctor Font reclama eleccions anticipades

Víctor Font ha passat a l'acció. L'ex s’ha mostrat molt crític amb la gestió de l’actual Junta Directiva, encapçalada per Joan Laporta, en una roda de premsa on ha analitzat tota l’actualitat del conjunt blaugrana. Font ha demanat eleccions l’estiu del 2025. D'altra banda, també ha criticat la manca d'un pla establert per part de Laporta. "Després de gairebé quatre anys gestionant el club, hem estat incapaços de generar beneficis. No estem aprofitant tot el potencial que té el Barça. Demanem al Barça i a la junta directiva que convoqui eleccions per a l'estiu que ve."

Víctor Font ja porta uns anys fent oposició des de la seva plataforma, Sí al futur', encara que ha descartat liderar una moció de censura. A més, Font ha explicat que l’actual president ha mentit a l’afició amb el no fitxatge de Nico Williams.