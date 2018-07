'La Twitertulia', guardonat per l'Ajuntament de Barcelona

En Consell Municipal de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona ha reconegut aquesta tarda el programa “La Twitertulia” d’Onda Cero Catalunya presentat per Xavier Vidal i Franc Carreras amb la menció especial en la categoria de ràdio dels Premis als Mitjans de Comunicació 2012.



Concretament el jurat del premi ha guardonat el programa especial emès el dimarts 13 de març de 2012 en el qual es va convidar 10 persones més grans de 65 anys. Totes elles havien iniciat un procés d'aprenentatge a través de programes d'ensenyament de les noves tecnologies oferts per la Fundació de l'Obra Social de La Caixa. El programa de ràdio es va convertir en una demostració de com el mail, les xarxes socials, l’skype o gadgets com telèfons i càmeres havien incidit en les vides de cadascun.



“Així - explica Xavier Vidal - el programa dedicat als ‘avis de facebook’ es va acabar convertint en un programa dedicat als ‘savis de facebook’ perquè totes i cadascuna de les persones convidades explicaven com des del punt de vista familiar i social, les tecnologies de la informació i la comunicació estaven facilitant una vellesa gens vella. Al contrari, molt activa”. De la seva banda, Franc Carreras, recorda com “acompanyats fins i tot d'una neta, van explicar com es van endinsar al món de la xarxa, com van aprendre a fer servir programes com el Power Point o el VoipBuster, passant per l'Skype i el Facebook per connectar amb nets, companys de feina i fins i tot amors de joventut”. El jurat ha valorat la innovació que representa el programa i en especial la seva contribució, en el cas concret, a fomentar l’envelliment actiu.



“La Twitertulia” és un programa d'Onda Cero Catalunya que s'emet els dimarts de 21 a 22h i que pretén posar al dia sobre les novetats de la xarxa, explicar conceptes d'ús i utilitat per a tothom, productors i receptors, i que també repassa el més destacat de la setmana a internet. Música, vídeos, enllaços, tuits, etc ... A més, és un programa molt actiu a la xarxa, tant a facebook com a twitter (@latwitertulia) i que ha creat un format nou on informació i tertúlia conviuen perfectament amb l’excusa de l’actualitat digital i les novetats de la comunicació 2.0.