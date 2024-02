La via cívica entre l'Hospitalet de l'Infant i Cambrils costarà prop de 6 milions

Adif invertirà 5,8 milions d'euros en l'adequació de l'antiga línia ferroviària entre l'Hospitalet de l'Infant i Cambrils per convertir-la en una via cívica. El traçat en desús s'integrarà a l'entorn urbà i servirà per a vianants i ciclistes. Així mateix, s'executaran encreuaments tranversals, tant per a vianants com viaris, per eliminar o esmorteir l'efecte barrera de la infraestructura, i s'adequaran les dimensions d'alguns passos inferiors. A més, els entorns de les antigues estacions s'adaptaran com a zones de descans amb la instal·lació de mobiliari urbà i senyalització.

Aquesta intervenció forma part de la primera fase, que fa referència a un recorregut de dinou quilòmetres. La segona fase actuarà entre Cambrils i Salou, en un traçat de vuit quilòmetres que anirà des de la riera d'Alforja (Cambrils) fins a la nova estació ferroviària de Salou – Port Aventura. En bona part d'aquest tram està previst que la Generalitat hi faci el tren-tramvia del Camp de Tarragona. Entre les obres que s'hi faran hi ha una nova passarel·la de pas al final del recorregut a Salou així com l'adequació d'alguns passos inferiors, la demolició d'altres i l'adaptació de diversos pas a nivell, entre altres.