La intel·ligència artificial en l'educació

L’aparició de l’eina d’Intel·ligència Artificial, xat GPT, ha despertat a la vegada interès i preocupació entre la comunitat educativa. A diferència dels xats amb IA existents fins ara, produeix textos força precisos i complets expressats de manera natural, de manera que és difícil detectar si un treball o la resposta d’un exercici ha estat elaborat per aquesta eina o no, i, per tant, si caldria considerar el treball un plagi.

El funcionament d’aquesta eina ha estat una de les qüestions que un grup de mestres i professors de totes les etapes educatives de 17 centres del Tarragonès i el Baix Camp han abordat en una sessió formativa del projecte “[A]Intelligenz: La intel·ligència artificial a l’educació: adquisició de competències digitals avançades per l’alumnat i professorat en centres d’ educació primària i secundària”.

Mar Camacho, impulsora del projecte, professora de la URV experta en tecnologia educativa, explica a "La Ciutat" quin serà el futur de l'educació i com s'ha de treballar per aliar-se amb l'intel·ligència artificial.