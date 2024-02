Ricky Rubio, presentat amb el Barça

Ricky Rubio torna a recuperar el somriure. I aquesta és la millor notícia pel món del bàsquet. El base del Masnou torna, oficialment, a la que va ser la seva casa durant dues temporades, en què va guanyar una Lliga ACB i una Eurolliga, a més de dues Copes.

En un acte presentat pel president del club, Joan Laporta, i acompanyat pel mànager de la secció, Juan Carlos Navarro, l'entrenador, Roger Grimau, i diversos jugadors com Àlex Abrines, Jabari Parker, Nico Laprovittola o Joel Parra, Ricky Rubio ha estat presentat amb la seva nova samarreta. "Vaig desenvolupar un estrés crònic i va provocar que el meu organisme es desregulés i necessitava un temps per regular-me", ha explicat.

Llegenda del bàsquet espanyol, Ricky Rubio ha afegit que han estat mesos molt durs però s'ha sentit acomanyat: "M'han dit que he anat ràpid, però, per a mi, ha estat una eternitat. Durant tres o quatre mesos, per a mi, el bàsquet s'havia acabat per sempre. El jugador s'havia menjat la persona. No sabia qui era, va ser un moment molt complicat. He estat la foscor, però, al final, treballant, se surt amb l'ajuda de professionals. A vegades anem a extrems i hi ha molts grisos en aquesta vida. I estic aprenent a dibuixar amb gris".