Primeras bajas en el RCD Espanyol

El RCD Espanyol ha comunicado hoy los nombres de los primeros futbolistas que no continuaran en el club blanquiazul la próxima temporada. Nico Melamed, Óscar Gil, Víctor Ruiz y Keidi Bare finalizan contrato y no han renobado con la entidad perica, el primero no llegó a un acuerdo de renovación, y los otros tres no han recibido oferta de renovación. Tampoco continuará Keita Balde, una vez finalizada la cesión del Spartak de Moscú.

No deberían serr la únicas bajas, ya que la dirección deportiva espanyolista está buscando salida para jugadores con contrato pero que no entran en sus planes para el regreso a primera división.

Tampoco regresará de la cesión al Real Madrid el delantero Joselu. El conjunto blanco ha hecho efectiva la claúsula de 1,5 millones de euros para que el jugador no vuelva al Espanyol. El Real Madrid venderá por la misma cantidad al atacante al Al Gharafa de Qatar.