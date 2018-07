Onda Cero i Europa FM et porten a 'INTENZ DIAGONAL'

Onda Cero farà dijous un programa especial de 'La Ciutat' (12.30 a 14h) en directe des de Pedralbes Centre i connexions al programa ‘Els Imperdibles’ amb Llucià Ferrer

La primera edició de INTENZ DIAGONAL BY THE SHOPPING NIGHT BARCELONA se celebrarà el proper 20 de juny a l'Avinguda Diagonal, concretament en el tram entre els carrers Joan Güell i Entença, de 20h a 2h de la matinada.

L'Avinguda Diagonal acollirà, per primera vegada, a marques, establiments, hotels, restaurants i equipaments culturals que obriran les seves portes per dinamitzar l'eix comercial, juntament amb la participació dels centres comercials l'Illa Diagonal i Pedralbes Centre. Al seu torn, es busca potenciar la marca Barcelona a nivell nacional i internacional.

Onda Cero farà una programació especial el dijous 20 amb la realització en directe del programa 'La Ciutat' amb Albert Lesan de 12.30 a 14h des de Pedralbes Centre, amb convidats especials, concursos i les actuacions dels grups La Unión i Amelie. A més durant la tarda i la nit, es faran connexions des del Village amb els convidats més VIP’s als programes 'Els Imperdibles' (19 a 20h) amb Llucià Ferrer. A més, amb una cobertura especial als informatius i al programa 'Nits de ràdio' amb Carles Lamelo.

Per aquesta edició de INTENZ DIAGONAL el leitmotiv escollit és el Teatre Musical, i es mostrarà la cara més canalla i irreverent d'aquest gènere teatral a través de picants i provocadors cabarets, vaudevilles i burlesques, entre d'altres números musicals que tindran lloc en diferents escenaris a l' aire lliure, repartits per l'avinguda Diagonal. Prestigioses escoles com Eolia, Memory i Aules, amb els seus cors, i l'estudi de dansa de Jorge Fernández Hidalgo, musicals consolidats com "Pegados", joves grups de ball com "Urban Dance Factory" i "Dance Art Group", companyies teatrals com La Barni i el seu espectacle "Le llama Copla", El Molino, així com la jove big band del Taller de Músic, entre d'altres, amenitzaran la llarga nit mes curta de l'any. Per tot això es comptarà amb el suport de les padrines de l'esdeveniment, les dues referents del teatre musical del país, Nina i Àngels Gonyalons, que actuaran per primera vegada juntes en públic.

D'altra banda, un altre dels plats forts de INTENZ DIAGONAL es el cartell, obra del prestigiós fotògraf Jaume de Laiguana que té com a imatge principal al transgressor model 'Zombie Boy', que té tatuat tot el seu cos amb forma d'esquelet.

Una altra de les novetats més atractives de INTENZ DIAGONAL és la utilització de la Windows App. Es tracta d'una aplicació que llançarà de manera intermitent ofertes, promocions i regals perquè els assistents connectats puguin aconseguir-los.