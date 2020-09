Pedro Sánchez i Quim Torra acorden trobar-se per desencallar el conflicte català

Els dos presidents han conversat aquest dilluns a la tarda per telèfon per acordar que hi haurà taula de diàleg entre governs. La trobada tindrà lloc a Barcelona en una data encara per determinar.

El president Pedro Sánchez ha trucat a Quim Torra per desbloquejar la taula de diàleg. La mesa encara no té data, però sí que hi ha acord perquè sigui a Barcelona. Això, sí, ara els gabinets d’ambdós presidents han de treballar un ordre del dia que inclogui autodeterminació i amnistia, aquesta és la condició sine qua non del president català per seure amb el govern central, perquè segons Torra són aquests dos pilars els que senten el conflicte català.

En aquesta conversa telefònica, Torra també ha recordat a Sánchez les cites judicials que ha d'afrontar els propers 17 i 23 de setembre, en referència a les causes al Suprem i al TSJC. D'altra banda, en relació amb la covid-19, el president del Govern ha reclamat al líder de PSOE una solució ràpida que habiliti les baixes laborals per als pares i mares de tots els nens i nenes que hagin de fer quarantena.