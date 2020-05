Onda Cero posa en marxa la iniciativa 'Construïm futur amb tu', per tal de contribuir a la reactivació de l'economia

Onda Cero Catalunya emetrà una campanya de promocions per posar en valor els sectors estratègics de la seva economia, i el seu potencial per construir futur. 'La Brújula', amb Juan Ramón Lucas, emetrà cada setmana la secció 'Construimos futuro contigo', un manual de bones pràctiques empresarials i socials, obert a les noves idees, la imaginació i la innovació perquè l'economia torni a la seva velocitat de creuer. Al programa ‘La Brúixola’ amb Robert Calvo, s’emetrà cada dia un espai homònim (‘Construïm futur amb tu’) on ens farem ressò d’iniciatives que promoguin la reactivació econòmica i social a Catalunya.

Entre els principals valors de la ràdio estan la seva eficàcia com a vehicle d'informacions veraces i rigoroses, la companyia i la capacitat per connectar les empreses i institucions amb els ciutadans.

És el moment de posar en marxa l’economia i Onda Cero Catalunya hi contribueix amb la creació de la iniciativa 'Construïm futur amb tu', encaminada a ajudar a l'impuls dels sectors i subsectors del nostre teixit productiu.

L'objectiu de 'Construïm futur amb tu' és generar -en antena i fora d'ella- fòrums de reflexió i debat que aportin idees innovadores per a la dinamització econòmica.

A través de formats radiofònics, digitals i presencials, 'Construïm futur amb tu' busca analitzar la realitat dels principals sectors i subsectors econòmics que operen a nivell nacional i català.

'Construïm futur amb tu' parteix d'una visió positiva, amb missatges constructius que generin confiança i empatia amb l'activitat productiva; missatges que connectin les necessitats dels oients amb el teixit empresarial, generant espais d'oportunitat; i amb la potència d'Onda Cero i la seva Xarxa d'Emissores com a nexe.

Per això, la cadena generalista de Atresmedia posarà en marxa una ambiciosa campanya d’autopromocions en cadena, a nivell regional i a nivell local, per posar en valor les diferents activitats i sectors que operen al nostre país, posant de rellevància allò que cada un d'ells aporta al desenvolupament econòmic.

A més, les capçaleres regionals d'Onda Cero i les emissores locals posaran a disposició dels diferents sectors empresarials estratègics a cada territori espais de debat i trobada i iniciatives per a l'intercanvi d'idees i experiències, amb la posada en marxa de programes i continguts especials.

Durant tot el període de confinament per la pandèmia de la Covid-19, la ràdio ha posat de relleu el seu valor com a vehicle d'informació veraç i contrastada enfront dels rumors i informacions interessades, però també com a mitjà de companyia per excel·lència.

Ara, és el moment de ressaltar la ràdio com a dinamitzador de l'economia, posant en contacte a empreses i institucions amb els ciutadans, a través de missatges i campanyes eficaces.

Amb totes aquestes accions els informatius i programes d'Onda Cero Catalunya contribueixen a l'activació de l'economia i de tots els seus territoris gràcies a el compromís de tots els seus professionals.