Mor Maradona

Diego Armando Maradona, per molts el millor futbolista de la història, ha mort als 60 anys a l'Argentina. Una aturada cardiorespiratòria ha estat la causa de la seva mort. A principis de novembre va ser opererat d'un coàgul cerebral però la seva fragilitat física i anímica no li han permès recuperar-se.

'El Pelusa' va jugar al FC Barcelona dues temporades, 82-83 y 83-84, guanyant una Copa del Rei, una Supercopa d'Espanya i una Copa de la Lliga. Dues temporades a les que va patir una hepatitis i una greu lesió al turmell. El club blaugrana va pagar 1.200 milions de pesetes (7,2 milions d'euros) a Argentinos Juniors per fitxar al talentós futbolista que començava a destacar al seu país.

Més enllà de les dues lligues aconseguides amb un equip petit del futbol italià, el Nàpols, Maradona deixava la seva emprenta per la història al Mundial 86 de Mèxic, on va meravellar amb el seu futbol, amb l'inoblidable partit que va jugar contra Anglaterra. El gol amb la Mà de Deu i el gol on deixava enrere a tots els jugadors anglesos que volien aturar-lo ja formen part de la memòria col.lectiva dels aficionats al futbol.