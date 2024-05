Les denúncies de situacions LGBTI-fòbiques creixen un 9% el 2023

Durant el 2023, el Govern català va registrar 670 incidències relacionades amb la LGTBIfòbia... el que suposa un increment de més del 30% respecte el 2022. Es tracten d’unes dades que s’han fet públiques avui a partir de l’informe de Radiografia de LGTBIfòbia l’any 2023 fet pel Departament d’Igualtat i Feminismes.

Un increment per la conscienciació

De les 670 registrades l’any passat, unes 350 van ser incidències gestionades per la Direcció General de Polítiques Públiques LGTBI+, gairebé 300 van ser denúncies presentades als Mossos d’Esquadra i 37 van ser ateses per l’Oficina d’Igualtat de Tracte i No-Discriminació. Segons ha justificat la consellera Tània Verge, aquest increments en les incidències es deu al reforç dels serveis i la conscienciació més gran de la població.

Creixement en els pròxims anys

Des del Govern avisen que les xifres continuaran creixent perquè cada vegada hi haurà més mecanismes d’atenció. Això sí, encara no es poden analitzar les tendències perquè no hi ha un historial de casos antics. Les dades constaten que les persones trans són les que més pateixen situacions de discriminació en la seva vida quotidiana, amb un 56% dels casos, i que Barcelona és el territori català on es produeixen més discriminacions.