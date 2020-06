Un jutjat de Barcelona augmenta les indemnitzacions a 13 familiars de víctimes de Germanwings

La magistrada titular del jutjat mercantil número 10 de Barcelona ha dictat una sentència on estima parcialment els interessos de 13 demandants, familiars de cinc víctimes de l’accident aeri on van morir 144 passatgers i sis tripulants als Alps francesos el març del 2015.

La magistrada entén que s’haurien d’haver computat alguns elements excepcionals acreditats sobre aquella tragèdia a efectes d’indemnització i fixa que els 13 demandants han de rebre un total de 1.577.813,68 euros, amb quantitats que van des dels 22.150 euros fins els 389.409 euros. En la demanda, presentada el 2017 després de no acceptar la indemnització proposada per la companyia com sí van fer uns altres 184 afectats, aquests 13 familiars demanaven més de 5,5 milions d'euros i demandaven a la matriu de Germanwings, Lufthansa, en considerar que havia actuat de forma negligent. Deien que la indemnització no podia ser la mateixa que en un accident de trànsit més un 10% com oferia Germanwings, ja que les circumstàncies eren excepcionals, pel fet que va ser el propi copilot de l'avió qui el va estavellar expressament.